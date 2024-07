Labyrinthkeller in Herrnbaumgarten: Im Bann der vergessenen Weinkeller

Von Kristina Leitner

„Ein Wahnsinniger“, lacht Gottfried Umschaid, während er den klobigen Schlüssel aus einem reich bestückten Bund herauspickt und im Schloss dreht. Als solcher sei der Winzer bereits einige Male von diversen Bekannten bezeichnet worden.

Der Grund findet sich hinter einer dunkelgrünen Weinkellertür in Herrnbaumgarten (Bezirk Mistelbach). Umschaid tritt durch den Rahmen und hinein in den dahinterliegenden Raum, der vage an eine Bar erinnert. Rund um den gemauerten Tresen stapeln sich diverse Weinflaschen aus seinem eigenen Betrieb, leere Gläser sind in dem Zimmer verteilt. Hier beginnt der Winzer traditionell mit dem Rundgang durch seinen Labyrinthkeller.