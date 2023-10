"Gefahr in Verzug": Polizei nimmt Bauern Kennzeichen und Zulassungen ab

Bei einer Schwerpunktkontrolle von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen in Laa a. d. Thaya (Bezirk Mistelbach) sind zahlreiche Mängel festgestellt worden.

In vier Fällen wurden Kennzeichentafeln und Zulassungsscheine an Ort und Stelle abgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion St. Pölten am Montag.

