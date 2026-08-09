Kutschenunfall mit zwei Verletzten in Ober-Grafendorf

Am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde die FF Ober-Grafendorf zu einem Einsatz nach einem Kutschenunfall in Fridau in Ober-Grafendorf alarmiert. Ein PKW war mit einer Pferdekutsche kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Person von der Kutsche geschleudert. Das aufgebrachte Pferd galoppierte mit dem Gespann davon, zu dem Zeitpunkt saß noch eine weitere Person auf der Kutsche; diese wurde dann von dem Gefährt geschleudert, mitgeschleift und dabei schwer verletzt.

Ersthelfer hatten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes umgehend Erste Hilfe geleistet. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der verletzten Personen. Währenddessen kümmerte sich die Feuerwehr um das Pferd. Die Kutsche wurde gesichert abgestellt.

Beide Personen erlitten Verletzungen schweren bzw. mittelschweren Grades. Nach Abschluss aller Arbeiten wurden die Ober-Grafendorfer Feuerwehrleute bereits zum nächsten Einsatz alarmiert.