Dem neuen Klubchef der ÖVP in NÖ ist "Klarheit wichtiger als Harmonie"

Jeder, der im Landtag ein Mandat übernommen hat, ist eine starke Stimme für seine Region, in der er oder sie persönlich gewählt wurde. Das verdient Respekt. Die Kunst ist es, dass die Abgeordneten offen diskutieren können – aber dann muss es auch eine gemeinsame Linie geben. Die Gesetze werden ja von den Abgeordneten beschlossen – wir sind sozusagen das Herz der Demokratie. Es gilt aber auch, die Regierung zu unterstützen Der Gesundheitsplan ist das beste Beispiel dafür.

Welche Veränderungen planen Sie? Was möchten Sie in Ihrer neuen Rolle bewirken?

Diese Gerüchte habe ich auch im KURIER gelesen. Ich habe mit jedem einzelnen Mitglied vorher ein Gespräch geführt – natürlich auch mit Bernhard Ebner. Dabei habe ich den Eindruck bekommen, dass eine breite Mehrheit hinter mir steht. Das Ergebnis war schließlich einstimmig – im Landesparteivorstand und im Klub. Das war auch ein wichtiges Signal nach außen, denn wir sind der stärkste Landtagsklub in ganz Österreich.

Haben Sie schon mit allen Parteien gesprochen?

Ja, es geht ja darum, bei den Beschlüssen eine größtmögliche Einigkeit zu erzielen. Es ist ein Wettbewerb der besten Ideen. Deshalb habe ich überhaupt kein Problem damit, auch einmal – in Absprache mit den Regierungspartnern – einen Antrag der Opposition zu unterstützen, wenn es Sinn macht.

Der Klubchef der Freiheitlichen heißt Reinhard Teufel, er gilt als einer der engsten Vertrauten von Herbert Kickl. Jochen Danninger, Ihr Vorgänger, musste manchmal zum Handy greifen, wenn es FPÖ-Ausritte gab.

Ich habe zwei Zugänge in der politischen Arbeit: Stillstand ist der Feind des Guten – und die Welt sowie die Politik befinden sich im Wandel. Für mich ist aber auch Klarheit wichtiger als Harmonie. Es werden keine Themen auf die lange Bank geschoben – ich will Entscheidungen. Mein Handschlag zählt, das verlange ich aber auch von meinem Gegenüber. Und das Gefühl habe ich bei FPÖ-Klubchef Reinhard Teufel. Natürlich muss man auch sehen, dass jede Partei ihre eigene Haltung hat und ihre Werte vertritt.

Als sich der Landtag konstituiert hat, gab es Kritik an der geringen Frauenquote im Klub. Drei Frauen sind bei der Volkspartei vertreten.

Sachlich ist das nicht ganz richtig, weil zum Klub auch die Regierung und der Bundesrat zählen. Wir sind noch immer das einzige Bundesland mit einer Landeshauptfrau und haben auch eine Landesrätin. Meine Chefin ist also eine Frau. In den Regionen haben wir ein Wahlsystem, das als härteste politische Währung gilt: Jeder kann antreten – wer die meisten Vorzugsstimmen hat, ist drin. Aber klar: Mir ist es wichtig, dass mehr Frauen in den Landtag kommen.