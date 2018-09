KURIER-Regionalumfrage: Leistbares Wohnen ist zentrales Anliegen

Ein Thema, das vor allem in den Bezirken rund um Wien sowie im Südbahngebiet bis einschließlich Wiener Neustadt an oberster Stelle steht, ist leistbares Wohnen. Laut den bisherigen Ergebnissen der großen KURIER-Regionalumfrage in Niederösterreich halten das 75 Prozent der Befragten rund um Wien für ein „sehr wichtiges“ Anliegen. Ähnlich ist das Ergebnis in der Stadt Wiener Neustadt.

Dass diese Fragen gelöst gehören, darüber sind sich auch die Parteien einig: das Thema tauchte im Jänner in allen Wahlprogramm auf. In der jüngsten Regierungsklausur der ÖVP in Puchberg wurde der zuständige Landesrat Martin Eichtinger damit beauftragt, bis Ende des Jahres eine Wohnbaustrategie auszuarbeiten, damit das akute Wohnungsproblem in den Ballungsräumen gelöst werden kann.

Bei allem Wunsch nach neuen Wohnungsanlagen zeigt die Umfrage aber auch, dass den Menschen die Raumplanung „sehr wichtig“ ist: nicht alle freien Flächen im Wiener Umland sollen verbaut werden. Die Menschen wünschen sich mehr Erholungsräume und freie, naturbelassene Gebiete. Im Wiener Umland haben das immerhin 96 Prozent der bisher Befragten als ein brennendes Thema eingestuft.