Kunstdieb stahl „Fälschungen“

Die friedliche Dorfidylle von Roiten im Bezirk Zwettl wird von einem kuriosen Kunstdiebstahl erschüttert. In der Ortschaft herrscht Aufregung und Unverständnis.

Unbekannte Täter haben zwei bemalte Fensterläden von Friedensreich Hundertwassers früherem Sägewerk abmontiert und gestohlen. Falls sie es auf einen echten Hundertwasser abgesehen hatten, sind sie auf eine „ Fälschung“ hereingefallen. Ein Freund des verstorbenen Künstlers habe das alte Gebäude im Hundertwasser-Stil verziert, weiß Hermann Neulinger, Obmann des Museumsvereins in Roiten. Er hofft, dass der „Souvenirjäger“ die gestohlenen und für ihn wertlosen Fensterflügel wieder zurückbringt.

Der Kunstdiebstahl dürfte in den vergangenen Tagen begangen worden sein. Neulinger vermutet, dass sich irgendein Wanderer mit dem Verkauf von Hundertwasser-Raritäten das große Geld erhofft. Doch diese Rechnung wird laut Neulinger nicht aufgehen. Eines weiß der Täter nämlich bestimmt nicht. „Die Hahn-Säge hat nicht der berühmte Künstler selbst, sondern nach dessen Tod sein Freund Previn Cherkoori in Gedenken an Hundertwasser bemalt“, erklärt Neulinger, der sich genauso wie sein Vereinskollege Anton Bart über den Kunstdieb ärgert. „Der Täter hat bestimmt angenommen, dass es sich um einen echten Hundertwasser handelt“, betont der Obmann.