Kunst-Charity für heilende Reittherapie

52 Werke von Hermann Nitsch, Drago Prelog bis Arnulf Rainer, Maria Lassnig und vielen mehr. Die Art Investment Consulting und der Rotary Club Wien Marc Aurel laden derzeit zu einer Kunstauktion. Die Auswahl besteht aus zeitgenössischen Werken, mit dem Fokus auf österreichischen Künstlern.

Durch den Erlös soll sozial schwachen Kindern eine heilpädagogische Reittherapie am Steinbacherhof in Ernstbrunn ermöglicht werden. Die Kooperation läuft mit den Schulen in Hollabrunn, Mistelbach und Laa/Thaya .

In den nächsten zwei Wochen können die Gebote abgegeben werden, per Mail, telefonisch oder persönlich. Der finale Hammerschlag erfolgt dann am 26. November.www.art-ic.at