Kulturhauptstadt: „Wollen St. Pölten neu positionieren“

Gibt es markante Projekte für die Entwicklung hin zur Europäischen Kulturhauptstadt?

Stadler: Es geht darum, unter den Städten besondere Nischen zu finden. Wenn man sich etwa die Programmierung im Festspielhaus oder im Landestheater ansieht, dann wurde da schon eigene neue Akzente gefunden. Wir haben uns sehr gut entwickelt, wir wissen aber auch, dass wir einiges noch zu erledigen haben. Etwa das Thema der Verbindung oder der Vernetzung der Innenstadt mit dem Regierungsviertel. Oder die Bespielung der öffentlichen Plätze. Mit der Neugestaltung des Domplatzes zum Beispiel würde man der Stadt schon einen neuen Mittelpunkt geben.

Mikl-Leitner: Nach der Entscheidung für die Landeshauptstadt war es in den vergangenen drei Jahrzehnten notwendig, aufzuholen und zu investieren. In den Verwaltungs- und Kulturbezirk, in die Infrastruktur, in die Fachhochschule und so fort. Jede Investition war ein wertvoller Puzzle-Teil für sich. Jetzt ist es wichtig, dieses Puzzle zusammenzufügen, zu vernetzen – für einen modernen Auftritt nach außen. Bei einer Kulturhauptstadt Europas geht es nicht in erster Linie darum, dass etwas neu gebaut wird. Es geht um die Frage, wie ich Bestehendes programmatisch nutzen kann. Darauf liegt der Schwerpunkt des Investments.

Es wird ja nicht wenig investiert?

Mikl-Leitner: Nehmen wir den Kulturbereich her. Da haben wir uns verständigt, dass der Schwerpunkt auf der Renovierung, Adaptierung und Erweiterung der Kulturinfrastruktur liegt. Dazu zählen etwa der Klangturm, die Synagoge, das Festspielhaus, das LAMES-Vereinsgebäude im Sonnenpark oder das Stadtmuseum. Ein neuer Schwerpunkt liegt in der Inszenierung des öffentlichen Raumes. In den Arbeitsgruppen ist auch herausgekommen, dass wir einen Fokus auf die Kulturvermittlung richten, wobei eine eigene Einrichtung für Kinder, ein „KinderKunstLabor“, geschaffen werden soll.