Kulturgenuss im Schlosspark

Im romantischen Schlosspark flanieren, ein Picknick genießen und ein umfassendes Kulturprogramm erleben, können Besucher am Sonntag beim zweiten Ö1 Kultur Picknick in Grafenegg. Unumstrittener Höhepunkt ist das Abendkonzert (18.30 Uhr) des ORF -Radio-Symphonieorchesters Wien (RSO) unter Chefdirigent Cornelius Meister im Wolkenturm. Vor herrlicher Kulisse dürfen sich Freunde der klassischen Musik auf die "Egmont Ouvertüre" von Ludwig van Beethoven, den "Zauberlehrling" von Paul Dukas und "Capriccio Italien" von Peter Iljitsch Tschaikowsky freuen.



Aber bereits davor haben sich die Veranstalter so Manches zur Unterhaltung der Gäste einfallen lassen: Um 12.30 Uhr spielt etwa das Musikkollektiv Miss Moravia auf der Weltmusikbühne auf. Danach folgt unter anderem Alp Bora, der in die orientalische Welt der Mythen und Legenden entführen wird. Auf der Ö1 -Literaturbühne lesen indessen Ensemblemitglieder des Landestheaters Niederösterreich Texte von Goethe, Eichendorff und Brentano.



Auf der Kinderwiese beim Wolkenturm können junge Gäste malen oder Erzählungen über die "Omama im Apfelbaum" lauschen. Musiker des RSO erzählen den Kindern zudem von ihren Instrumenten, die vor Ort auch ausprobiert werden können. Wer keinen Picknick-Korb mitgebracht hat, kann beim Pavillon von Toni Mörwald vorbei schauen und sich dort mit allerlei Köstlichkeiten eindecken.

Bei Schlechtwetter wird der Veranstaltungsreigen in die Reitschule und das Auditorium verlegt.



Am 18. 9. ab 12 Uhr im Schloss Grafenegg (3485 Haitzendorf, Grafenegg 10 ), Eintritt frei, Gratis-Karten für das Konzert des RSO (um 18.30 Uhr im Wolkenturm) gibt es ab 12 Uhr im Foyer des Auditoriums.