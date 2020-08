Kulturdebüt im Bürgermeistergarten

Vier Tage Film, Ton und Events gibt es diese Woche in der Bezirkshauptstadt Wiener Neustadt. Von 27. bis 30. August findet dort das „Netzhaut Ton Film Festival“ statt. Das Kulturevent feiert dieses Jahr sein Debüt. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der bekannten Schauspielerin Katharina Stemberger und vom Filmemacher Fabian Eder. Die beiden haben auch die künstlerische Leitung des Festivals inne.

Das Festival bietet Filme, Konzerte, Live-Veranstaltungen und Kino unter Sternen. Die Gäste werden in den Wiener Neustädter Bürgermeistergarten vor dem Museum St. Peter an der Sperr und ins Kino im Stadttheater Wiener Neustadt eingeladen.

Beim Festival soll Qualität über Quantität gestellt werden. Das Augenmerk liege nicht darauf, wie viele Filme gezeigt würden, sondern was sie erzählen und wie ans Thema herangegangen wird. In Doppelvorstellungen wird zum Beispiel je ein Spielfilm mit einem Dokumentarfilm kombiniert. So sollen thematische Schwerpunkte entstehen. Dabei sollen Reibungsflächen gesucht, gesellschaftliche Kampfzonen ausgelotet und der Diskurs gefordert werden, heißt es in der Beschreibung. Themenblöcke sind beispielsweise „Die sichtbare Frau“ oder „Die geraubte Zukunft“. An drei Tagen finden auch Podiumsdiskussionen zum jeweiligen Thema statt.