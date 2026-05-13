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Niederösterreich

Zwischen Reben & Bühne: Kultur bei Winzern und Winzerinnen

Vom 26. Juni bis 4. September erlebt das Format "Kultur bei Winzerinnen und Winzern" seine 7. Auflage. Bei insgesamt 30 Veranstaltungen gehen Wein und Kultur eine gelungene Symbiose ein.
13.05.2026, 15:32

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Präsentation des Programmes "Kultur bei Winzerinnen und Winzern"

"Gibt's schon irgendwo ein Achterl?" fragt NÖ-Tourismuschef Michael Duscher scherzhaft in die Runde, bevor er das heurige Programm präsentiert: Die Veranstaltungsreihe "Kultur bei Winzerinnen und Winzern" geht 2026 in ihre 7. Auflage. 30 Veranstaltungen wird es in diesem Jahr geben. Das Format hat sich als recht erfolgreich erwiesen, die 36 Veranstaltungen im vergangenen Jahr waren zu über 90 Prozent ausgelastet.

Musikalisch zwischen Ö1 und FM4

Kern der Sache ist, dass sich Wein und Kultur auf Augenhöhe begegnen, wie Duscher ausführt.  "Während der Konzerte oder Lesungen wird auch nicht ausgeschenkt, damit sich das Publikum wirklich auf die Musik konzentrieren kann." Die Kultur, das sind in dem Fall überwiegend musikalische Beiträge (es gibt auch zwei Termine mit Lesungen), die programmatisch "zwischen Ö1 und FM4" liegen. Da spielt das Wienerlied-Duo "Wiener Blond" genauso wie Pippa, die man eher von FM4 kennt.

Federspiel eröffnen das heurige Programm am 26. Juni

Das Bläserensemble Federspiel verknüpft Volksmusik mit Weltmusik.

"Es ist das World Winzer Pop Festival in Niederösterreich", sagt Tini Trampler, die das Programm gemeinsam mit Stephan Sperlich kuratiert. Dafür reisen beide jeweils einen Monat durch alle niederösterreichischen Weinbaugebiete, um zu schauen, welcher Act zu welchem Winzer - oder welcher Winzerin - passt.

"Musik und Wein haben denselben Geschmack."

"Dass sich Wein und Kultur begegnen, das sei schon Tradition geworden", sagt Martin Grüneis von der Kulturabteilung des Landes NÖ, "das ist Niederösterreich". Man müsse schnell sein, wenn man dabei sein wolle, rät Grüneis allen potenziell Interessierten: "Es ist immer etwas klein".

Das Duo Wiener Blond gibt bei der Programmpräsentation zwei Lieder zum Besten, die beiden sind zum zweiten Mal dabei, was Sängerin und Gitarristin Verena Doublier mit den Worten "Musik und Wein haben denselben Geschmack" kommentiert.

Das HollaTrio tritt im Weingut Drexler-Leeb auf

Tini Kainrath, Marie-Theres Stickler und Maria Stippich, gemeinsam das "HollaTrio", werden kraftvoll dudeln.

Die Programmpunkte:

  1. 26. Juni: Federspiel im Landgut Schöne Erde in Rossatz, 26. Juni, ab 17.30 Uhr
  2. 2. Juli: Soni Klein im Weingut Familie Stefan Hagmann in Priel, ab 17 Uhr
  3. 3. Juli: Hannes Duscher & Die Pulver im Stiftsweingut Herzogenburg in Herzogenburg, ab 18 Uhr
  4. 9. Juli: Wiener Blond zu Gast im Weingut Jungmayr in Ebersbrunn, ab 18:30 Uhr
  5. 10. Juli: Divinerinnen Quartett im Weingut Schloss Gobelsburg in Gobelsburg, ab 17 Uhr
  6. 15. Juli: Hauk im Weingut Hermengild Mang in Weißenkirchen in der Wachau, ab 18.30 Uhr
  7. 16. Juli: Lies uns weiter - ein literarischer Generationenvertrag im Weingut Schüller in Pillersdorf, ab 18.30 Uhr
  8. 17. - 19. Juli: Wo ist die Schmida? Musik, Geschichten und Bilder an der Schmida in Frauendorf an der Schmida (Fußgängerbrücke), ab 17 Uhr
  9. 22. Juli: SarahBernhardt Duo in der Alten Schmiede in Schönberg, ab 18 Uhr
  10. 23. Juli: Helmut Jasbar und Lisa Hofmanninger im Weingut Franz und Christine Netzl in Göttlesbrunn, ab 19 Uhr
  11. 24. Juli: Der Nino aus Wien und Natalie Ofenböck im Weingut Frank in Herrnbaumgarten, ab 17 Uhr
  12. 26. Juli: Aloisha Biz, Christiane Beinl & Alexander Shevchenko im Weingut Schreibeis in Straß im Straßerthale, ab 17 Uhr
  13. 29. Juli: HollaTrio Kainrath/Stickler/Stippich im Weingut Drexler-Leeb in Perchtoldsdorf, ab 17.30 Uhr
  14. 30. Juli: Agnes Palmisano Trio im Weingut Müller in Krustetten, ab 17 Uhr
  15. 31. Juli: Gewürztraminer Sextett im Winzerhof Altmann in Trasdorf, ab 18 Uhr
  16. 1. August: Hovacek bei Biowein Lenhart in Fels am Wagram, ab 17.30 Uhr
  17. 2. August: Vorstadtkollektiv im Palk Keller beim Winzerhaus Köckeis & Weinbau Sailer in Feuersbrunn, ab 17.30 Uhr
  18. 6. August: Anna Mabo & die Buben bei Weinhauer Brustbauer in Dürnstein, ab 17 Uhr
  19. 7. August: Andymann beim Weinbau Pröstler in Haugsdorf, ab 18 Uhr
  20. 8. August: Louisa Specht am Bio-Weinbauernhof Wiesinger in Altlichtenwarth, ab 18 Uhr
  21. 9. August: Orges & The Ockus-Rockus Band im Weingut zum Pranger in Gumpoldskirchen, ab 17 Uhr
  22. 13. August: Lukas Lauermann in der Domäne Roland Chan in Weißenkirchen, ab 18 Uhr
  23. 14. August: Stubenfliege bei Winzer Krems in Krems, ab 17.30 Uhr
  24. 17. August: The Lettners im Weingut Burger in Kalladorf, ab 18 Uhr
  25. 21. August: Pippa im Weingut Kolkmann in Fels am Wagram, ab 17 Uhr
  26. 24. August: Gravögl im Winzerhof Erber in Oberwölbling, ab 17 Uhr
  27. 25. August: Black Market Tune feat. Geza Frank im Weingut Dürnberg in Falkenstein, ab 17 Uhr
  28. 27. August: Trio Hart-Fränzel-Winkler im Weingut Leth in Fels am Wagram, ab 17 Uhr
  29. 28. August: Trio Lepschi im Weingut Oppelmayer in Göttlesbrunn, ab 18 Uhr
  30. 4. September: Tini Trampler & Playbackdolls Quintett im Weingut Weinwurm in Dobermannsdorf, ab 17.30 Uhr
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