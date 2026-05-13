Zwischen Reben & Bühne: Kultur bei Winzern und Winzerinnen
"Gibt's schon irgendwo ein Achterl?" fragt NÖ-Tourismuschef Michael Duscher scherzhaft in die Runde, bevor er das heurige Programm präsentiert: Die Veranstaltungsreihe "Kultur bei Winzerinnen und Winzern" geht 2026 in ihre 7. Auflage. 30 Veranstaltungen wird es in diesem Jahr geben. Das Format hat sich als recht erfolgreich erwiesen, die 36 Veranstaltungen im vergangenen Jahr waren zu über 90 Prozent ausgelastet.
Musikalisch zwischen Ö1 und FM4
Kern der Sache ist, dass sich Wein und Kultur auf Augenhöhe begegnen, wie Duscher ausführt. "Während der Konzerte oder Lesungen wird auch nicht ausgeschenkt, damit sich das Publikum wirklich auf die Musik konzentrieren kann." Die Kultur, das sind in dem Fall überwiegend musikalische Beiträge (es gibt auch zwei Termine mit Lesungen), die programmatisch "zwischen Ö1 und FM4" liegen. Da spielt das Wienerlied-Duo "Wiener Blond" genauso wie Pippa, die man eher von FM4 kennt.
"Es ist das World Winzer Pop Festival in Niederösterreich", sagt Tini Trampler, die das Programm gemeinsam mit Stephan Sperlich kuratiert. Dafür reisen beide jeweils einen Monat durch alle niederösterreichischen Weinbaugebiete, um zu schauen, welcher Act zu welchem Winzer - oder welcher Winzerin - passt.
"Musik und Wein haben denselben Geschmack."
"Dass sich Wein und Kultur begegnen, das sei schon Tradition geworden", sagt Martin Grüneis von der Kulturabteilung des Landes NÖ, "das ist Niederösterreich". Man müsse schnell sein, wenn man dabei sein wolle, rät Grüneis allen potenziell Interessierten: "Es ist immer etwas klein".
Das Duo Wiener Blond gibt bei der Programmpräsentation zwei Lieder zum Besten, die beiden sind zum zweiten Mal dabei, was Sängerin und Gitarristin Verena Doublier mit den Worten "Musik und Wein haben denselben Geschmack" kommentiert.
Die Programmpunkte:
- 26. Juni: Federspiel im Landgut Schöne Erde in Rossatz, 26. Juni, ab 17.30 Uhr
- 2. Juli: Soni Klein im Weingut Familie Stefan Hagmann in Priel, ab 17 Uhr
- 3. Juli: Hannes Duscher & Die Pulver im Stiftsweingut Herzogenburg in Herzogenburg, ab 18 Uhr
- 9. Juli: Wiener Blond zu Gast im Weingut Jungmayr in Ebersbrunn, ab 18:30 Uhr
- 10. Juli: Divinerinnen Quartett im Weingut Schloss Gobelsburg in Gobelsburg, ab 17 Uhr
- 15. Juli: Hauk im Weingut Hermengild Mang in Weißenkirchen in der Wachau, ab 18.30 Uhr
- 16. Juli: Lies uns weiter - ein literarischer Generationenvertrag im Weingut Schüller in Pillersdorf, ab 18.30 Uhr
- 17. - 19. Juli: Wo ist die Schmida? Musik, Geschichten und Bilder an der Schmida in Frauendorf an der Schmida (Fußgängerbrücke), ab 17 Uhr
- 22. Juli: SarahBernhardt Duo in der Alten Schmiede in Schönberg, ab 18 Uhr
- 23. Juli: Helmut Jasbar und Lisa Hofmanninger im Weingut Franz und Christine Netzl in Göttlesbrunn, ab 19 Uhr
- 24. Juli: Der Nino aus Wien und Natalie Ofenböck im Weingut Frank in Herrnbaumgarten, ab 17 Uhr
- 26. Juli: Aloisha Biz, Christiane Beinl & Alexander Shevchenko im Weingut Schreibeis in Straß im Straßerthale, ab 17 Uhr
- 29. Juli: HollaTrio Kainrath/Stickler/Stippich im Weingut Drexler-Leeb in Perchtoldsdorf, ab 17.30 Uhr
- 30. Juli: Agnes Palmisano Trio im Weingut Müller in Krustetten, ab 17 Uhr
- 31. Juli: Gewürztraminer Sextett im Winzerhof Altmann in Trasdorf, ab 18 Uhr
- 1. August: Hovacek bei Biowein Lenhart in Fels am Wagram, ab 17.30 Uhr
- 2. August: Vorstadtkollektiv im Palk Keller beim Winzerhaus Köckeis & Weinbau Sailer in Feuersbrunn, ab 17.30 Uhr
- 6. August: Anna Mabo & die Buben bei Weinhauer Brustbauer in Dürnstein, ab 17 Uhr
- 7. August: Andymann beim Weinbau Pröstler in Haugsdorf, ab 18 Uhr
- 8. August: Louisa Specht am Bio-Weinbauernhof Wiesinger in Altlichtenwarth, ab 18 Uhr
- 9. August: Orges & The Ockus-Rockus Band im Weingut zum Pranger in Gumpoldskirchen, ab 17 Uhr
- 13. August: Lukas Lauermann in der Domäne Roland Chan in Weißenkirchen, ab 18 Uhr
- 14. August: Stubenfliege bei Winzer Krems in Krems, ab 17.30 Uhr
- 17. August: The Lettners im Weingut Burger in Kalladorf, ab 18 Uhr
- 21. August: Pippa im Weingut Kolkmann in Fels am Wagram, ab 17 Uhr
- 24. August: Gravögl im Winzerhof Erber in Oberwölbling, ab 17 Uhr
- 25. August: Black Market Tune feat. Geza Frank im Weingut Dürnberg in Falkenstein, ab 17 Uhr
- 27. August: Trio Hart-Fränzel-Winkler im Weingut Leth in Fels am Wagram, ab 17 Uhr
- 28. August: Trio Lepschi im Weingut Oppelmayer in Göttlesbrunn, ab 18 Uhr
- 4. September: Tini Trampler & Playbackdolls Quintett im Weingut Weinwurm in Dobermannsdorf, ab 17.30 Uhr
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