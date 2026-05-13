Zwischen Reben & Bühne: Kultur bei Winzern und Winzerinnen

"Gibt's schon irgendwo ein Achterl?" fragt NÖ-Tourismuschef Michael Duscher scherzhaft in die Runde, bevor er das heurige Programm präsentiert: Die Veranstaltungsreihe "Kultur bei Winzerinnen und Winzern" geht 2026 in ihre 7. Auflage. 30 Veranstaltungen wird es in diesem Jahr geben. Das Format hat sich als recht erfolgreich erwiesen, die 36 Veranstaltungen im vergangenen Jahr waren zu über 90 Prozent ausgelastet.

Kern der Sache ist, dass sich Wein und Kultur auf Augenhöhe begegnen, wie Duscher ausführt. "Während der Konzerte oder Lesungen wird auch nicht ausgeschenkt, damit sich das Publikum wirklich auf die Musik konzentrieren kann." Die Kultur, das sind in dem Fall überwiegend musikalische Beiträge (es gibt auch zwei Termine mit Lesungen), die programmatisch "zwischen Ö1 und FM4" liegen. Da spielt das Wienerlied-Duo "Wiener Blond" genauso wie Pippa , die man eher von FM4 kennt.

"Es ist das World Winzer Pop Festival in Niederösterreich", sagt Tini Trampler , die das Programm gemeinsam mit Stephan Sperlich kuratiert. Dafür reisen beide jeweils einen Monat durch alle niederösterreichischen Weinbaugebiete, um zu schauen, welcher Act zu welchem Winzer - oder welcher Winzerin - passt.

"Musik und Wein haben denselben Geschmack."

"Dass sich Wein und Kultur begegnen, das sei schon Tradition geworden", sagt Martin Grüneis von der Kulturabteilung des Landes NÖ, "das ist Niederösterreich". Man müsse schnell sein, wenn man dabei sein wolle, rät Grüneis allen potenziell Interessierten: "Es ist immer etwas klein".

Das Duo Wiener Blond gibt bei der Programmpräsentation zwei Lieder zum Besten, die beiden sind zum zweiten Mal dabei, was Sängerin und Gitarristin Verena Doublier mit den Worten "Musik und Wein haben denselben Geschmack" kommentiert.