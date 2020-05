Kultkoch Jamie Oliver hat eine Vision

Ob exotische Currys, Pastagerichte, Suppen, Salate, oder eine simple Eierspeise. Jamie Oliver zeigt in seiner neuen Kochschule, wie es geht. Die Abscheu, einen Kochlöffel in die Hand zu nehmen, sitzt bei vielen Menschen tief. Kochen ist gleich Stress: Diese Gleichung widerlegt der englische Kultkoch eindrucksvoll. Der lernwillige Skeptiker wird mittels zahlreicher Schritt-für-Schritt-Bilder in die Grundbegriffe des Kochens eingeführt.



Oliver sieht sich auch als Missionar der einfachen Küche. Mit einem klaren Ziel: Es gibt eine Alternative zu Fast-Food, die Zubereitung von gutem Essen lässt sich problemlos in den Alltag integrieren. Und er ruft zu einer globalen Koch-Kampagne auf: "Wie viel sínnloses Geld wollen wir noch für schlechtes Essen ausgeben?", heißt es im Vorwort des mit 1200 Fotografien illustrierten Bandes.