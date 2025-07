Künstlerin aus NÖ fasziniert mit Porzellan im deutschen Bundestag

Ein spektakuläres Schaufenster hat die aus Niederösterreich stammende Konzept- und Porzellankünstlerin Uli Aigner zugesprochen bekommen. Eingeladen im Rahmen des 75. Jahrestag zum Beschluss des Grundgesetzes im Deutschen Bundestag in Berlin auszustellen, sorgt die in Gaming geborene Künstlerin mit ihrer Installation „One Million Boot“ für Aufsehen, Gesprächsstoff und Nachdenklichkeit.

Im letzten Jahrzehnt hat Aigner weltweite Bekanntheit mit tausendfachen kunsthandwerklichen Spuren in Museen auf allen Kontinenten und in privaten Sammlungen erlangt. 2014 startete sie das Projekt "One Million“. Dabei kündigte sie an, "ich will eine Million Porzellangefäße drehen“. Dabei werden alle Becher, Krüge oder Teller nummeriert und auf einer digitalen Weltkarte registriert, wo sie jederzeit auffindbar sind.