Bei Ambros-Musical "Augustin" is' zuadraht: Zwei Wochen vor Schluss ausverkauft

Fans, die sich noch einen Besuch des Musical-Fests vorgenommen hätten, trifft das Karten-Aus hart. Auch bei der Stadtpolitik herrscht neben der Freude über den Erfolg auch etwas Wehmut. Trotz der gefüllten Ränge muss das sommerliche Musicalgeschäft, das Amstetten beachtliche Imagepunkte beschert, subventioniert werden. Das war sogar im Vorjahr so als der Queen-Blockbuster "We will rock you" 20.500 Besucher bescherte.

Ja zu Kultur-Event

Man wolle an der Tradition als international bekannte Musical-Metropole trotz finanzieller Engpässe festhalten und das durch Umlagerungen gewährleisten, sagte Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer bei der Premiereneröffnung.