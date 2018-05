Küchenmuseum: Zeitreise in die Küchen der letzten 100 Jahre

Das Haus, in dem sich das Museum befindet, gibt es seit mehr als 300 Jahren. In der letzten Zeit wurde das Gebäude renoviert sowie nach und nach eingerichtet. Und zwar mit Küchen von 1900 bis 1970. „Junge Menschen, die zum ersten Mal in das Museum kommen, sehen dann klassische alte Küchen und werden an ihre Kindheit erinnert“, erzählt Gerda Mikulitsch, Kuratorin und Museumsleiterin.