Krismer will in Baden wieder mitregieren

Die türkis-grüne Bundesregierung habe aber keinen Einfluss auf Koalitionen in den Gemeinden. Was ja in Amstetten spannend wäre. Da verteidigte die SPÖ 2015 nur mit Hilfe der Grünen ihre Bürgermeisterin. Diesmal will die ÖVP einen Wechsel schaffen. Wen die Grünen da unterstützen werden, beantwortet Krismer so: „ Die Grünen sind immer dabei, wenn es ein gutes Programm für die Gemeinde gibt. Dann treten wir in Koalitionen ein. Das ist in Amstetten und in Schwechat die SPÖ, das ist in Städten wie Baden die ÖVP.“

Neu ist diesmal, dass die Grünen eine Bürgermeisteransage gemacht haben. Krismer sieht gute Chancen, dass es in Eichgraben (Bezirk St. Pölten) nach dem 26. Jänner mit Elisabeth Götze eine grüne Bürgermeisterin geben kann. Vor allem, weil es bei der ÖVP einen Bürgermeisterwechsel gegeben habe.

Interview mit FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer am Dienstag, 14. Jänner, um 19.30 Uhr auf SchauTV und am Mittwoch im Niederösterreich-Kurier.