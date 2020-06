2500 zusätzliche Asylplätze gesucht

An diesem klirrend kalten Morgen lächelt zunächst nur eine – die Sonne, die vom wolkenlosen Himmel auf das langsam erwachende Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen scheint. Rund 1650 Asylwerber starten in den Tag, beim Haupttor in der Otto-Glöckel-Straße 24 setzt reges Kommen und Gehen ein. Ernste Gesichter, unsichere Blicke, tief in die Jackentaschen vergrabene Hände, Atemwölkchen vernebeln die Mienen. Und dann, ganz plötzlich und mitten in der Menge, ein erstes Lächeln. Eine junge Mutter schaut ungläubig auf das bunte Weihnachtspaket, das ihr die fremde Frau für ihre beiden kleinen Kinder in die Hand gedrückt hat.

Die fremde Frau ist Niederösterreichs Asyllandesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger. Sie will sich in Traiskirchen ein Bild von der Lage verschaffen und hat Geschenke mit – Bücher, Puzzles, Spielzeug und warme Kleidung. Einige der rund 700 unbegleitenden minderjährigen Flüchtlinge können ihr Glück kaum fassen, als sie eines der begehrten Pakete in Händen halten.

Seit Monaten reißt der Zustrom von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten wie Syrien und Afghanistan sowie aus Krisengebieten wie Russland oder Somalia nicht ab. „Das Innenministerium tut alles, um die Zahl der Flüchtlinge hier zu senken. Erst jetzt sind wieder 200 in Wien untergekommen. Dass wir bis Jahresende die 2000er-Marke erreichen, schließe ich aber nicht aus“, sagt Kaufmann-Bruckberger. Ihr wurde bei ihrem Besuch in Brüssel vor drei Wochen signalisiert, dass noch mit weit mehr Kriegsflüchtlingen zu rechnen sei. Von den fast zwei Millionen Syrien-Flüchtlingen in der Türkei würden sich viele auf den Weg weiter nach Westen machen. Brüsseler Experten meinten hinter vorgehaltener Hand, die Flüchtlingswelle könne jene der Bosnien-Krise übersteigen – damals kamen rund 90.000 Flüchtlinge nach Österreich. „Wenn die Schätzungen stimmen, könnten bereits im März österreichweit 40.000 Asylwerber in Grundversorgung sein“, sagt Kaufmann Bruckberger. Derzeit nähert man sich der Zahl 30.000.