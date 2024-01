Kripo fand bei Dealer (21) Kinderpornografie und Nazi-Bilder

Kriminalbeamte der Polizeiinspektion Ybbs an der Donau haben einen 21-jährigen Drogendealer aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler auch kinderpornografisches und nationalsozialistisches Bildmaterial.

Die Kripo führte seit dem November 2023 Ermittlungen gegen einen 21-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten wegen Verdachts des Suchtmittelhandels. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft St. Pölten angeordneten Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Beschuldigten in Ferschnitz konnten Suchtmittel mit einem Straßenverkaufswert von rund 7500,- Euro, Suchtmittelutensilien und ein Bargeldbetrag in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages, sowie ein Mobiltelefon gefunden und sichergestellt werden.