Mit Terrorprozess für 14-Jährigen "schadet sich die Justiz selbst"

Die Szene vor dem St. Pöltner Gericht war befremdlich: Der 14-jährige Terrorverdächtige wirkte verloren in dem großen Saal. Der schmächtige Bursche, dem der Staatsanwalt zutraut, dass er den Wiener Westbahnhof in die Luft jagen wollte, passt so gar nicht in die Szenerie aus Justizwachen, Anklagebank und Richtern in Roben.

Am Dienstag saß Österreichs jüngster, mutmaßlicher Terrorist, 14 Jahre jung, wie ein Prüfling vor Gericht und fasste (nicht rechtskräftig) zwei Jahre Haft, acht Monate davon unbedingt, aus (der KURIER hat berichtet). Das Urteil ließ viele ratlos zurück: Ist das die adäquate Antwort des Rechtsstaates auf einen 14-Jährigen? Der Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl verneint das und übt heftige Kritik am Vorgehen der Behörden: "Langfristig schaden solche Prozesse der Justiz."