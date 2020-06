Kriminalrätsel um verschwundene Vögel

Aufgebrochene Tresore, Raser, Schlägereien: Die Ermittler im Bezirk Melk müssen sich tagtäglich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Doch jetzt beschäftigt die Polizei ein ganz besonderer Fall. In Ybbs an der Donau wurden fünf Papageien gestohlen. Der Fall ist äußerst mysteriös.

Fest steht, dass der Unbekannte in der Nacht auf Freitag zuschlug. "Die Tiere sind in einem speziellen Holzanbau beim Haus untergebracht", schildert Besitzer Erich Haiderer. Der Täter brach zwei Vorhangschlösser auf und gelangte so in das Innere der Voliere. Unklar ist allerdings, ob er die Vögel frei ließ, oder mitnahm. Haiderer, der Chef eines bekannten Fitnesscenters in Ybbs, ist sich jedenfalls sicher: "Das war ein persönlicher Angriff gegen mich. Es gibt scheinbar Personen, die damit nicht fertig werden, dass ich Papageien besitze und mich um sie sorge", erzählt er im KURIER-Gespräch.