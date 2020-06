Kriminalrätsel um vermissten Franz

Mysteriös: Kendlers Freund wurde bei dem Fest zusammengeschlagen. Die Randalierer meldeten sich mittlerweile bei der Polizei . Sie sagten aber aus, dass Kendler in die Rauferei nicht verwickelt gewesen sei.

Am Donnerstag suchten schließlich Politiker, der Ortsbauernbund, Feuerwehrleute und sogar zwei Pfarrer nach dem Burschen. „Wir versuchen alles. Aber das Gebiet ist sehr groß und kein Mensch weiß, ob er sich überhaupt noch in der Region befindet“, berichtet Gemeinderat Franz Panzenböck .



Große Sorge herrscht auch in der Zimmerei Kadi in Rohrbach. „Der Franz war immer sehr verlässlich. Es hat überhaupt keine Probleme gegeben“, erzählt Seniorchef Franz Kadi . Kendler sollte in einem Monat zur Gesellenprüfung antreten.

Jetzt hat sich auch das Landeskriminalamt in den Fall eingeschaltet. Nun wird mit Leichenspürhunden nach Franz gesucht.