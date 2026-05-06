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Kreuzungsunfall in Zierings fordert vier Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Zierings wurden alle beteiligten Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.
06.05.2026, 10:47

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Eine weiße Ambulanz mit Blaulicht fährt schnell durch die Stadt.

Zusammenfassung

  • Vier Personen wurden bei einem Kreuzungsunfall in Zierings verletzt.
  • Der Unfall ereignete sich beim Abbiegen eines Fahrzeugs an der Kreuzung B 38/L 75.
  • Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der B 38 mit der L 75 in Zierings im Bezirk Krems. Vier Personen wurden dabei verletzt. Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems war mit seiner 67-jährigen Lebensgefährtin auf der B 38 in Richtung Rastenfeld unterwegs, als es gegen 16.35 Uhr zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam.

Kollision beim Abbiegevorgang

Zur selben Zeit befuhr ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya mit seiner 76-jährigen Ehefrau die B 38 in entgegengesetzter Richtung. Als der 83-Jährige an der Kreuzung mit der L 75 nach links in Richtung Allentsteig abbiegen wollte, kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. 

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Vier Verletzte in Krankenhäuser gebracht

Bei dem Zusammenstoß wurden alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge verletzt. Der 83-jährige Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Horn eingeliefert. Die drei anderen Unfallbeteiligten – der 71-jährige Fahrer, seine 67-jährige Lebensgefährtin sowie die 76-jährige Ehefrau des 83-Jährigen – wurden mit leichten Verletzungen ins Universitätsklinikum Krems gebracht.

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kurier.at  | 

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