Kreuzungsunfall in Zierings fordert vier Verletzte
Zusammenfassung
- Vier Personen wurden bei einem Kreuzungsunfall in Zierings verletzt.
- Der Unfall ereignete sich beim Abbiegen eines Fahrzeugs an der Kreuzung B 38/L 75.
- Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der B 38 mit der L 75 in Zierings im Bezirk Krems. Vier Personen wurden dabei verletzt. Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems war mit seiner 67-jährigen Lebensgefährtin auf der B 38 in Richtung Rastenfeld unterwegs, als es gegen 16.35 Uhr zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam.
Kollision beim Abbiegevorgang
Zur selben Zeit befuhr ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya mit seiner 76-jährigen Ehefrau die B 38 in entgegengesetzter Richtung. Als der 83-Jährige an der Kreuzung mit der L 75 nach links in Richtung Allentsteig abbiegen wollte, kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.
Vier Verletzte in Krankenhäuser gebracht
Bei dem Zusammenstoß wurden alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge verletzt. Der 83-jährige Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Horn eingeliefert. Die drei anderen Unfallbeteiligten – der 71-jährige Fahrer, seine 67-jährige Lebensgefährtin sowie die 76-jährige Ehefrau des 83-Jährigen – wurden mit leichten Verletzungen ins Universitätsklinikum Krems gebracht.
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