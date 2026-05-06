Kreuzungsunfall in Zierings fordert vier Verletzte

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der B 38 mit der L 75 in Zierings im Bezirk Krems. Vier Personen wurden dabei verletzt. Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems war mit seiner 67-jährigen Lebensgefährtin auf der B 38 in Richtung Rastenfeld unterwegs, als es gegen 16.35 Uhr zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam.

Kollision beim Abbiegevorgang

Zur selben Zeit befuhr ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya mit seiner 76-jährigen Ehefrau die B 38 in entgegengesetzter Richtung. Als der 83-Jährige an der Kreuzung mit der L 75 nach links in Richtung Allentsteig abbiegen wollte, kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.