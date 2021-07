"Young Carers": Wenn Kinder ihre Angehörigen pflegen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

43.000 Kinder und Jugendliche pflegen in Österreich laut dem Roten Kreuz ein Familienmitglied. Das sind 3,5 Prozent aller unter 18-Jährigen. In Krems wären das nach dieser Rechnung circa 90 Kinder und Jugendliche.

Dabei handelt es sich um „Young Carers“, so werden Kinder und Jugendliche bezeichnet, welche selbstverantwortlich Pflegetätigkeiten für Familienmitglieder übernehmen. Diese Kinder zu erreichen, sei sehr schwierig, berichtet Gudrun Kalchhauser von der Initiative „Young Carers“. Sie würden meist selbst nicht sehen, dass sie zu dieser Gruppe gehören.

Aufgrund dessen arbeitet die Initiative nun an einem Video, das die Situation der Jugendlichen veranschaulichen soll. Mittels Playmobil Figuren werden dabei typische Szenen aus dem Alltag der „Young Carers“ dargestellt. Beispielsweise wie ein Mädchen einem Kranken aus dem Bett hilft. Das Video soll noch im Sommer veröffentlicht werden.