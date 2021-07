Wachauer Radtage unter dem Motto „Keine Gnade für die Wade“

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder unten für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Radsportfans aus zehn Nationen können auch in diesem Jahr, am 18. Juli, in die Wachau kommen. Die Wachauer Radtage werden nämlich in gewohnter Weise stattfinden. "In die Pedale zu treten ist nicht nur umweltfreundlich, sondern hat auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Als nachhaltige und klimaschonende Mobilitätsform gewinnt Radfahren nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Alltag an Bedeutung", heißt es von den Veranstaltern. Das Event läuft unter dem Motto "Keine Gnade für die Wade“.