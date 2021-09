Wachauer Modellbahn endlich wieder auf Schiene

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Endlich fährt die Wachaubahn wieder. Und zwar nicht die „große“, die ohnehin unterwegs ist, sondern das Modell, das im Maßstab 1:87 nachgebaut wurde. Für Besucher ist die Bahn am 18. und 19. September von 10 bis 18 Uhr im IGM Klublokal in Grunddorf (Bezirk Krems-Land) zu sehen.

Die Interessensgemeinschaft Modellbahn Wachau (IGM Wachau) ist ein Verein mit 22 Mitgliedern und entstand aus dem Modellbahnstammtisch in Krems. Die Anlage, die seit vielen Jahren gemeinsam gebaut wird, geht normalerweise vier Mal im Jahr in Betrieb. Nun musste man coronabedingt pausieren.