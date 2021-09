UHK Krems: Punkteteilung bei Match in Tirol

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In der zweiten Runde der HLA Meisterliga war das Team des UHK Krems bei Schwaz Handball Tirol zu Gast. Nach dem Auftaktsieg gegen die BT Füchse, wollten Fabian Posch und Co. auch gegen die Schwazer anschreiben und Punkte mit nach Krems nehmen.

Der Beginn des Spiels gehörte ganz den Schlussmännern. Lukas Domescek, welcher dieses Mal von Beginn an das UHK-Tor hütete, entschärfte gleich zwei Bälle. Der Schwazer Schlussmann Aliaksei Kishou tat es ihm mit drei Paraden auf der Gegenseite gleich, bevor Gabor Hajdu in der vierten Minute das erste Tor erzielte. Es entwickelte sich die erwartet umkämpfte Partie. Bis zur 13. Spielminute waren beide Teams gleich auf (5:5). Die Tiroler konnten sich dann jedoch eine Führung von zwei Toren erarbeiten (7:5; 19. Minute) und diese teilweise auf plus drei ausbauen. Nach einer härteren Abwehr musste UHK-Neuzugang Romas Kirveliavicius mit Rot vom Parkett (25. Minute). Trotz der Schwächung verkürzte Tobias Auß für den UHK vor der Pause aber auf 13:11 und die Mannschaften gingen in die Kabinen.