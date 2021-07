Von Park bis Kindergarten: So entschied der Kremser Gemeinderat

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bevor es für den Kremser Gemeinderat in die Ferien ging, tagten die Stadtvertreter am Mittwochabend nochmals im Schulzentrum Krems. Thema war dabei unter anderem die Benennung einer bisher namenlosen Grünfläche neben der Dr.-Karl-Dorrek-Straße nahe des Göttweigerhofs in Stein.

Oberwachtmeisterin als Namenspatronin

Als Namenspatronin wurde Hedwig Stocker erwählt, die zwischen 1941 und 1950 als Oberwachtmeisterin die Geschicke in der Justizanstalt Krems führte. Mit diesem einstimmigen Beschluss folgt die Stadt einer Empfehlung des HistorikerInnenbeirats.

"Hedwig Stocker zeigte während der NS-Zeit Menschlichkeit und unparteiische Gerechtigkeit in einem System, in dem Willkür besonders in der Justiz auf der Tagesordnung stand", hieß es seitens des Beirats zum Vorschlag.

Jugend-Kulturzentrum mit Gegenwind

Für viele Diskussionen sorgte hingegen die Nachnutzung des ehemaligen Kindergarten-Gebäudes "Mitterau 2". Um 110.000 Euro möchte die Stadt dort künftig ein Jugend-Kulturzentrum unterbringen. Während der Beschluss im Gemeinderat mit Stimmenmehrheit von SPÖ, KLS und Grüne fiel, gibt es Gegenwind von ÖVP und FPÖ für das Projekt.