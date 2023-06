Unfall im Wachauer Weingarten: Traktor 15 Meter in die Tiefe gerutscht

Ein 48-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Traktorunfall in einem Weingarten in Weißenkirchen in der Wachau (Bezirk Krems) schwer verletzt worden. Das Fahrzeug war Polizeiangaben zufolge rund 15 Meter über eine Böschung gerutscht und umgekippt.

Der Einheimische setzte selbst die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der Mann vom Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum Krems geflogen.

