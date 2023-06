Über 400 Bewerbungen für Kunst-Stipendium in Krems

Es werden im Jahr 2024 wieder um die 50 Stipendienplätze vergeben.

Schwerpunkt auf künstlerischer Vernetzung

"Air- Art in residence" Niederösterreich ermöglicht ambitionierten Künstlern, für die Dauer von ein bis drei Monaten in Krems zu wohnen, zu arbeiten und ihre Projekte in Ausstellungen, Konzerten, Lesungen und Workshops zu realisieren. Einen Schwerpunkt setzt die Initiative auf die Vernetzung mit bestehenden Kunst- und Kulturinstitutionen Niederösterreichs und Wiens.

Im Gegenzug organisiert "Air" in enger Zusammenarbeit mit internationalen Partnerinstitutionen Auslandsaufenthalte für niederösterreichische Künstler in Europa und Übersee.

In den vergangenen Jahren waren unter anderem renommierte Künstlerinnen und Künstler wie Teresa Margolles, Jury Andruchowitsch, Asli Erdoğan und Frank Hoppmann in Krems zu Gast. Diesen Sommer stellt der kroatische Künstler Damir Očko, der bereits 2012/13 am Stipendienprogramm teilnahm, in der Dominikanerkirche Krems aus.

