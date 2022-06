Südamerikanische Klänge und regionale Musik bei Festival "Glatt&Verkehrt"

Musik aus Nord- und Südamerika sowie Brückenschläge von der Alten in die Neue Welt bilden die inhaltliche Klammer für die 26. Ausgabe des Festivals "Glatt&Verkehrt", das von 15. bis 31. Juli mit 13 Konzerten in Krems, Spitz und Göttweig über die Bühne geht. Das Programm ist am Sonntagabend von Festival-Leiter Albert Hosp und Kurator Johann Kneihs im ORF-Radiokulturhaus in Wien vorgestellt worden. "Neue Welt" lautet das vielsagende Motto des diesjährigen Festivals.