Studierende Kremser JUNOS bowlen für psychologische Betreuung

Eine psychologische Studierendenberatung würde es zwar in sechs Bundesländern Österreichs geben, Niederösterreich gehöre aber nicht dazu. Dort fehle noch ein kostenloses Beratungsangebot über Studienbewältigung, Persönlichkeitsentwicklung und persönlichen Problemen, sagt Umutcan Dogan, Spitzenkandidat der Jungen Liberalen Studierenden an der IMC FH Krems.

Fehlendes Beratungsangebot

"Im Land Niederösterreich werden die Fachhochschulen und Universitäten vom Ministerium damit aber völlig allein gelassen und somit die Studierenden im Regen stehen gelassen“, so Dogan.

Damit Studierende mit ihren Sorgen und Ängsten nicht länger allein gelassen werden, machen die JUNOS Studierenden vergangene Woche mit einer Aktion auf den Missstand aufmerksam. Mit überdimensionalen Kegeln bowlen sie symbolisch ihre Sorgen weg.