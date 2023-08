"Stein an die Donau": Kremser Umfrage lädt zum Mitmachen ein

In Krems an der Donau sollen Menschen aus der Region die Möglichkeit haben, ihre eigenen Visionen einzubringen. Bei der Umfrage "Stein an die Donau" kann man seine Meinung dazu einbringen.

Sichererer Weg zur Donau

Momentan ist der Kurs zur Donau nur über weniger attraktive Unterführungen oder über den verkehrsreichen Welterbeplatz möglich. Viele Steiner:innen sehnen sich nach einem komfortableren, attraktiveren und insbesondere sicheren Möglichkeit des Zugangs zur Donau.