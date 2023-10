Ermittlungen gegen früheren Kremser Stadtsenat: Handys beschlagnahmt

Der Kremser Stadtsenat habe vor zwei Jahren eine Personalentscheidung getroffen, mit der der unterlegene Kandidat nicht einverstanden gewesen sei. Der zum Zug gekommene Bewerber soll zudem danach eine zusätzliche Gehaltsaufbesserung bekommen haben, berichtete der ORF NÖ. Das führte zur Anzeige im Jahr 2022.

Rosenkranz will rasch einvernommen werden

Rosenkranz hatte am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt, sie nehme diese Angelegenheit "sehr ernst und dränge auf eine umgehende Einvernahme". Damit solle so rasch wie möglich "klargestellt und bestätigt" werden, dass sie schuldlos sei und korrekt gehandelt habe, so die frühere Kremser Stadtpolitikerin.

Die ÖVP-Senatsmitglieder enthielten sich laut ORF damals der Stimme, gegen sie wird nicht ermittelt.