Senioren aus Sozialzentrum Krems lernten bei Ausflug über Obstanbau

Verkostungen und Erklärungen zum Obstanbau

Auch wenn der Spaziergang für alle Beteiligten schon ein Erlebnis an sich war, erwartete sie bei der Endstation des Ausfluges in Thallern ein weiterer Höhepunkt. Die Ausflugstruppe stattete dem Obsthof Sedelmaier einen Besuch ab. Von frischen Säften, selbstgemachten Marmeladen bis hin zu Dörrobst in verschiedensten Sorten gab es viel zu verkosten.

Der Obstbauer Martin Sedelmaier erklärte den Gruppe Einiges zum Anbau, zur Ernte und zur Herstellung der Produkte. „Ich bin immer wieder davon begeistert, wie engagiert unser SeneCura Team und die zahlreichen Angehörigen sich um die Bewohnerinnen und Bewohner sorgen und kümmern. Ausflüge wie diese sind eine tolle Erfahrung für alle, die verbindet“, erzählt Doris Weber, Hausleiterin des SeneCura Sozialzentrums Krems Haus Brunnkirchen.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter.