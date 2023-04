Scheunenbrand griff im Bezirk Krems auf Nebengebäude über

Rauchsäulen stiegen Montagfrüh über einem Wohnhaus in Mollands, einer Kastralgemeinde von Schönberg am Kamp (Bezirk Krems-Land) auf. Ein Nebengebäude stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte, wie sie via Facebook mitteilten, bereits in Vollbrand.

Dachstuhl in Brand

In weiterer Folge griffen die Flammen auch auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über.