Polizei zog Drogenlenker im Bezirk Krems aus dem Verkehr

In Gföhl im Bezirk Krems ist am Mittwochnachmittag ein Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen worden. Im Ablagefach des Autos des 32-Jährigen wurde zudem ein Schlagring entdeckt und sichergestellt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Dem Einheimischen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft, das Bezirksgericht sowie an die Bezirkshauptmannschaft Krems werden folgen.

Aufgefallen war der 32-Jährige bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Im Rahmen der folgenden ärztlichen Untersuchung wurden schließlich eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel bzw. Medikamente sowie Übermüdung festgestellt.

