Perfekter Start in die Bonusrunde für UHK Krems

Für den UHK Krems startet die Bonusrunde genau nach Plan. Beim Auswärtsspiel gegen Schwaz Handball Tirol wartete aber auf die Wachauer der Sieger der Hauptrunde – also kein einfacher Gegner.

Zu Beginn waren vor allem die Abwehrreihen der Teams im Fokus. Das erste Tor der Kremser fiel durch Jakob Jochmann per Siebenmeter. Schwaz glich per Strafwurf auf 1:1 aus, bis zur 15. Minute erhöhten die Kremser auf 8:5. Torhüter Ivan Budalić machte hinten den Kasten dicht, Gabor Hajdu und abermals Tobias Auß stellten auf 11:6. Die Gastgeber nahmen ihr erstes Time-out um wieder Stabilität in ihr Spiel zu bringen. Die Wachauer ließen die Tiroler jedoch nicht wirklich heran. Nach einem präzisen Pass von Oliver Nikic traf Lukas Nikolic zum 14:8. Die Mannschaften gingen mit 15:9 in die Kabinen. In die zweite Halbzeit starteten die Tiroler mit zwei Treffern, doch Sebastian Feichtinger und Jochmann hatten die richtige Antwort parat und stellten auf 17:12. Einen wichtigen Anteil hatte auch Torhüter Budalić, der seinen Kasten ein ums andere Mal vor den Würfen der Tiroler schützte.