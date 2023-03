Oster-Special am Karsamstag

Am Osterwochenende hat das Kino im Kesselhaus ein buntes Osternest für Besucherinnen und Besucher jeden Alters vorbereitet: Am 8. April gibt es die Fortsetzung der beliebten Familienkomödie „Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker“ zu sehen. Nach der kurzen Filmeinführung am Nachmittag, erwartet die jungen Gäste ein Quiz und eine süße Überraschung sowie gemeinsames Malen in der Filmbar.

Und für die Erwachsenen wird am Oster-Special-Tag Monty Pythons „Das Leben des Brian“ gespielt. Auch hier gibt es ein Rahmenprogramm. Wer die Originalfassung bevorzugt: Am Ostersonntag, den 9. April, gibt es „Life of Brian“ in englischer Sprache.