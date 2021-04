Nöstlinger-Preis geht nach NÖ

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

„Unerschöpflich scheint seine Neugier auf neue Techniken und Materialien, neue Motive und Spielformen, zeichnerisch wie sprachlich. Seine Illustrationen beeindrucken durch ihre Detailkunst, die verschmitzte Unvorhersehbarkeit sowie die Kraft, mit der sie den Betrachter in Träume treiben und eigene Geschichten zu erzählen beginnen“, so begründet die Jury des Christine-Nöstlinger-Preis die Wahl des ersten Trägers dieser Auszeichnung.

Die Rede ist vom in Krems aufgewachsenen und in Baden lebenden Illustrator und Autor Michael Roher. 2010 ist sein erstes Bilderbuch „Fridolin Franse frisiert“ publiziert worden. Seither hat er „etwa 30 Bücher illustriert und bei 14 davon stammt auch der Text von mir“, so der 41-Jährige. Wie beim letzten, „Nicht egal!“, das von der Klimapiratin Flora handelt und 2020 im Luftschacht Verlag erschienen ist.