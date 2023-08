NÖ: Pkw-Lenker verlor Bewusstsein und fuhr in Straßengraben

Infolge eines medizinischen Notfalls hat ein PKW-Lenker, der auf der Garser Straße in Richtung Gföhl unterwegs war, sein Bewusstsein verloren. Das Fahrzeug geriet nach rechts in den Straßengraben und kam in Folge zum Stillstand. Andere Verkehrsteilnehmer setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe.

Als die FF Gföhl zum Einsatzort kam, waren bereits Rotes Kreuz, First Responder und ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Der Lenker wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, die FF Gföhl führte die Fahrzeugbergung durch. Der Pkw wurde gesichert weggestellt.

