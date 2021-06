Neuer Kremser Vizebürgermeister von Landeshauptfrau angelobt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Nachdem der langjährige Kremser Vizebürgermeister Erich Krammer vor einigen Wochen überraschend seinen Rücktritt bekannt gab, folgte ihm Martin Sedelmeier als stellvertretender ÖVP-Stadtchef in Krems nach.

Die diesbezügliche Wahl in der letzten Sitzung konnte Sedelmeier, wie der KURIER berichtetet, knapp für sich entscheiden.