Nach Sanierung: B37 bei Gneixendorf wieder befahrbar

Der Gneixendorfer Berg an der Landesstraße B37 ist mit einem Verkehrsaufkommen von rund 21.000 Fahrzeugen pro Tag einer der wichtigsten Verkehrsabschnitte der Umgebung. Eine derartige Frequenz birgt aber auch Risiken, wodurch es in der Vergangenheit immer wieder zu teils folgenschweren Unfällen kam.

Aus diesem Grund wurde bereits Anfang des Jahres beschlossen, diese Gefahrenstelle in Zusammenarbeit des Landes NÖ mit dem niederösterreichischen Straßendienst und der Firma Porr zu entschärfen. "Der NÖ Straßendienst ist stets bemüht, die Landesstraßen verkehrssicher zu gestalten", so Landesrat Schleritzko (ÖVP) dazu.

Erster Abschnitt für Verkehr freigegeben

Der erste von mehreren Abschnitten erhielt nach der Sanierung am vergangenen Montag die erneute Verkehrsfreigabe. Die Baumaßnahmen starteten im April diesen Jahres und umfassten, wie der KURIER berichtete, Fahrbahnverbreiterungen, die Errichtung einer Beton-Mitteltrennung sowie die Erneuerung aller Brücken im besagten ersten Abschnitt.