Mobilitätswoche in Krems - etwas Tun für das Klima

Radparade in der Stadt

Dafür werden Bürgerinnen und Bürger eingeladen über Chancen und Probleme des Rad- und Fußverkehrs zu sprechen, beispielsweise bei einer Podiumsdiskussion oder im direkten Gespräch mit den Fuß -und Radverkehrsbeauftragten Michaela Binder und GR Ronny Weßling (Bild oben). Am Plan stehen unter anderem eine „Rad-Sternfahrt“ am 16. und sogenannte „GEHspräche“ am 18. September. Die Kremser Radparade bildet am 22. September den Abschluss der Veranstaltungswoche.

Ganz zu Ende ist es dann noch nicht, denn am 1.Oktober von 10 bis 20 Uhr feiert die Stadt Krems noch einmal mit einem Mobilitätsfest die Eröffnung der Ringstraße zwischen Landesgalerie und Stadtpark. Für kulinarische Versorgung und musikalische Begleitung ist ebenfalls gesorgt.

Mehr Informationen hier.