Mit dem Kulturzug durch das Kamptal in Krems reisen

Mit einer Oldtimer-Lok aus den 70ern durch die Landschaft fahren und Kultur genießen. Dieses Angebot bietet der Kulturzug. Am 13. und am 20. Mai, fĂ€hrt er um 15.15 Uhr vom Bahnhof in Krems ab. Die Reise fĂŒhrt durch die Flusslandschaft des Kamptals. In den vier historischen Wagons wird Kulinarik, Literatur, Zauberei, Musik und vieles mehr geboten.

In Langenlois, Gars und Horn gibt es jeweils 30 Minuten Aufenthalt, in denen es in den Bahnhöfen sowohl Darbietungen lokaler KĂŒnstlerinnen und KĂŒnstlern als auch kleine HĂ€ppchen und ausgesuchte Weine gibt.