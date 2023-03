Landhaus Bacher: Das beste Restaurant des Landes

Raviolo mit Tafelspitz, gebackenes Ei mit Kaviar und exzellente Weine – dafür ist das Landhaus Bacher in Mautern am Eingang zur Wachau bekannt. Klassische Küche, neu interpretiert mit Einflüssen aus Japan oder Südamerika kommt dort auf den Teller. „Eine weltoffene Küche mit regionalen Produkten“, sagt Küchenchef Thomas Dorfer.

2014 fand das Restaurant Aufnahme in die „100 besten Restaurants der Welt“. Kein Wunder also, dass es nun vom Publikum des Restaurantguides Falstaff erneut mit 99 Punkten zum besten Restaurant in Niederösterreich gewählt wurde. Auch vom Restaurantführer A la Carte wurden dem Landhaus Bacher heuer erstmals 99 Punkte verliehen.