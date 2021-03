Kremser SPÖ-Frauen erheben am Frauentag ihre Stimmen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Anlässlich des Internationalen Frauentages informieren die SPÖ-Frauen Krems mit Abstand und FFP2-Maske heute über ihre aktuellen Forderungen.

Forderungen von und für Frauen

Konkret sprechen die SPÖ-Frauen sieben Forderungen aus, welche die Situationen der Frauen rechtmäßig verbessern sollen: eine Corona-Arbeitsstiftung für Frauen, ein Qualifizierungsturbo durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, mindestens 50 Prozent AMS-Mittel für Frauen, ein KV-Mindestlohn von 1.700 Euro steuerfrei, ein Lohngesetz mit Strafen bei Unterbezahlung, ein Soforthilfepaket für Alleinerziehende und der Rechtsanspruch auf ganztägige gratis Kinderbetreuung.

Jeder kann dazu einen Beitrag leisten, denn die SPÖ-Krems hat eine öffentliche Petition gestartet, welche bereits hundert Unterstützerinnen und Unterstützer hat.