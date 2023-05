Kremser Schulen für Berufsorientierungs-Unterricht ausgezeichnet

Ziel des "BO Gütesiegels" ist es, die Qualität des Berufsorientierungsunterrichts an Niederösterreichs Schulen stetig weiterzuentwickeln, zu unterstützen und zu zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten mit einer Lehre sind. Das Gütesiegel wurde dieses Jahr an 66 Mittel-, 22 Polytechnischen Schulen an sowie sechs Allgemeinen Sonderschulen verliehen. Unter den Preisträgern sind auch zehn Schulen aus dem Bezirk Krems.

Image der Lehre stärken

„Der niederösterreichischen Wirtschaft fehlen im Moment rund 40.000 Mitarbeiter – vom Akademiker bis zur Hilfskraft“, skizziert Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, bei der Verleihung der Gütesiegel in St. Pölten die Situation.