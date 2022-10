Kremser Gewichtheberin gewinnt bei der U23 dreimal EM-Gold

Olympia-Teilnehmerin Sarah Fischer aus Niederösterreich hat am Dienstag bei der Nachwuchs-EM im Gewichtheben in Albanien in allen drei Disziplinen ihrer U23-Klasse bis 87 kg Gold geholt. Die Titel im Reißen (102 kg), mit österreichischem Rekord im Stoßen (135) und im Zweikampf (237) erhöhten Fischers Medaillenausbeute bei Welt- und Europameisterschaften auf 36.

