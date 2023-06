Kremser Behindertenbeirat begrüßt neues Mitglied

Als neues Mitglied des Behindertenbeirats der Stadt Krems kann die Selbsthilfegruppe "Vergiss mein nicht!" besseres Bewusstsein für diese Krankheit schaffen. Die Selbsthilfegruppe bietet Informationen für alle Interessierten an, unabhängig davon, ob sie direkt von Demenz betroffen sind oder Angehörige von Betroffenen sind. Gemeinsam setzen sie sich für ein besseres Verständnis von Demenz ein und bieten Unterstützung und Austausch in einem sicheren und vertrauensvollen Umfeld.



„Demenz ist eine Krankheit, bei der die Behinderung oft nicht auf den ersten Blick erkennbar ist und daher leicht falsch interpretiert wird“, so Vizebürgermeisterin Eva Hollerer (SPÖ).

Durch Unterstützung Eskalationen vermeiden

Statistiken zeigen, dass die Anzahl der Demenz-Erkrankungen rapide zunimmt. Leider ist Demenz in der Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema. Oft suchen Menschen, die von Demenz betroffen sind, erst spät nach Unterstützung und Hilfe.