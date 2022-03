Krems wird internationale Plattform für Performance-Kunst und Musik

Die Vorbereitungen für das Donaufestival von 29. April bis 8. Mai schreiten voran – der Vorverkauf ist gestartet und immer mehr Namen stehen auf dem Programm, das Krems zur internationalen Plattform für neue Performance-Kunst und Musik werden lässt. Für den Sound sorgen etwa Soap & Skin, 75 Dollar Bill, Arca, Midori Takada, Vladislav Delay, William Basinski, DJ Lag, MC Yallah & Depmaster oder Matana Roberts & Jessica Moss. Für (Performance-)Kunst konnten bisher etwa Ula Sickle, Kids of the Diaspora, Julian Warner, Mai Ling sowie Ariel Efraim Ashbel and Friends fixiert werden. Das Programm wird laufend ergänzt.

Karten und aktuelle Infos gibt es unter www.donaufestival.at.